وسبق أن أعلنت شركات أسمدة مصرية توقف مصانعها عن العمل الصيف الماضي بسبب انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي.

وعانت مصر عجزا في إمدادات الكهرباء مع ارتفاع الطلب على أنظمة التبريد في الصيف. وتولد البلاد معظم إمداداتها من الكهرباء عن طريق حرق الغاز الطبيعي.

وقالت أبو قير اليوم في بيان للبورصة المصرية إن هذه الخطوة جاءت بهدف "مواجهة أي مشكلات تتعلق بعدم انتظام ضخ الغاز الطبيعي مستقبلا، وأيضا زيادة الإنتاج ورفع الكفاءة وكذلك الحد من الانبعاثات الكربونية والتحول نحو صناعة صديقة للبيئة".

كما وافق مجلس الإدارة على اتفاقية مع شركة إيه.بي.بي لتخفيض استهلاك غاز الحريق بمصنع الأمونيا أبو قير 1 "بهدف الحفاظ على استقرار شبكة البخار وتوفير استهلاك غاز الحريق بالغلاية".

وأضاف البيان أن مجلس الإدارة وافق على إنشاء وحدات جديدة بمصنع أبو قير 3 تشمل غلاية ومولدا كهربيا ومحطة كهرباء لتغطية الزيادة في استهلاك الكهرباء وتلبية الاحتياجات لأي مشروعات مستقبلية.