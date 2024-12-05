وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 0.3 بالمئة عند 39395.60 نقطة. ولامس المؤشر أعلى مستوى خلال ساعات التداول منذ 12 نوفمبر عند 39632.3 نقطة قبل أن يقلص مكاسبه.

وأنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقا تعاملات اليوم مرتفعا 0.1 بالمئة عند 2742.24 نقطة.

وسجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأميركية مستويات إغلاق قياسية مرتفعة أمس الأربعاء، بقيادة أسهم التكنولوجيا، بعد نتائج قوية من سيلز فورس ودفعة من تعليقات لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول.

وارتفعت أسهم التكنولوجيا اليابانية مقتفية مسار نظيراتها الأميركية، وسط صعود سهم أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق 3.4 بالمئة.

وقفز سهم فوجيكورا المصنعة لمكونات الإلكترونيات 3.1 بالمئة وسط توقعات بزيادة الطلب على مراكز البيانات.

وصعد سهم مجموعة سوفت بنك، التي تركز على الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، 1.2 بالمئة.

وكان سهم وكالة ريكروت هولدنجز للتوظيف، الذي كسب ثلاثة بالمئة، وسهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو، الذي أضاف 0.3 بالمئة، من بين الأسهم القيادية التي دفعت المؤشر نيكي للمنطقة الخضراء.

لكن المؤشر القياسي واجه صعوبة في زيادة مكاسبه، إذ تراجعت نصف أسهمه البالغ عددها 225.

وصعد الين خلال الجلسة، وعوض معظم خسائره أمس أمام الدولار.

وتترقب الأسواق تقريرا يتعلق بالتوظيف في الولايات المتحدة من المقرر صدوره غدا الجمعة.

وهوى سهم جابان ستيل ووركس 5.4 بالمئة، ليكون أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على المؤشر نيكي، يليه سهم شركة الأدوية دايتشي سانكيو الذي هبط 3.6 بالمئة.

وصعد سهم كاسيو كومبيوتر المصنعة للآلات الحاسبة 4.6 بالمئة ليصبح الأفضل أداء بالنسبة المئوية.