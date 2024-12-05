وقالت المنظمة في تقرير صدر حديثا، إن إجمالي الناتج المحلي الألماني سينمو بنسبة 0.7 بالمئة خلال عام 2025، بعدما لم يتغير خلال هذا العام.

ومن المتوقع تعافي النمو خلال عام 2026 لينمو الاقتصاد بنسبة 1.2 بالمئة.

وتعد أحدث التوقعات مؤشرا إضافيا على معاناة الاقتصاد الألماني، حيث تأتي بعد أقل من ثلاثة أشهر من توقع المنظمة نمو الاقتصاد بنسبة 1 بالمئة خلال عام 2025.

وأشارت المنظمة إلى أن الغموض المرتفع المتعلق بالتمويل وتطبيق الإنتاج الصديق للبيئة قلص من الثقة بين المستمرين والمستهلكين في ألمانيا.

وعلاوة على ذلك، أثر الطلب الأجنبي الضعف سلبا على النشاط الاقتصادي.

وتوقعت المنظمة نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.3 بالمئة خلال عامي 2025 و 2026، كما توقعت نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 1.3 بالمئة و1.5 بالمئة خلال العامين المقبلين.