ويأتي منح الشركة، المدرجة في سوق دبي المالي، هذه التصنيفات الائتمانية عقب تقدمها بطلب إلى الوكالتين للحصول على تصنيف عام، وذلك بما يتماشى مع نهجها الاستباقي لتعزيز الشفافية ومساعيها لتعزيز وصولها إلى أسواق رأس المال حالياً ومستقبلاً.

ومنحت "فيتش" سالك تصنيفاً ائتمانياً استثمارياً من الدرجة "A-" مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويأخذ التصنيف بعين الاعتبار المكانة الفريدة لسالك في سوق دبي، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية وأحد الأصول الرئيسية المملوكة من حكومة دبي، مما يضمن تدفقات نقدية مستقرة للشركة على المدى الطويل. كما استندت الوكالة في تصنيفها هذا إلى ارتباط الشركة الوثيق بحكومة دبي وتأثرها باقتصاد الإمارة والنمو السكاني.

كما منحت "موديز" سالك تصنيفاً ائتمانياً استثمارياً من الدرجة "A3" مع نظرة مستقبلية مستقرة، نظراً لدور الشركة المحوري بدفع عجلة التنمية في دبي، لا سيّما مع توقع استمرار الاتجاهات الاقتصادية والديموغرافية الإيجابية في دعم الأداء التشغيلي القوي للشركة. علاوةً على ذلك، تتمتع سالك بنموذج أعمال منخفض المخاطر باعتبارها المشغل الحصري لبوابة التعرفة المرورية في دبي، بالإضافة إلى انخفاض متطلبات رأس المال لأعمالها (والتي تؤدي بالضرورة إلى توليد تدفقات نقدية عالية)، والمستوى المعتدل لرافعتها المالية، وسيولتها المالية القوية.

حتى 30 سبتمبر 2024، سجلت سالك خلال عام كامل نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بلغت 2.1 ضعفاً، وهي أقل بكثير من الحد الأقصى للاستدانة البالغ 5.0 ضعفاً، كما حققت الشركة تدفقات نقدية حرة بقيمة 1.05 مليار درهم خلال الأشهر التسعة من العام بزيادة قدرها 1.3 بالمئة على أساس سنوي، وبهامش تدفق نقدي حر قدره 64.3 بالمئة.

وبهذه المناسبة، قال مطر الطاير، رئيس مجلس إدارة سالك: "يشكل حصول "سالك" على هذه التصنيفات الائتمانية الإيجابية من أهم وكالتين في التصنيف الائتماني في العالم،"موديز"، و"فيتش" دليلاً واضحاً على قوة نموذج أعمالنا وكفاءة قدراتنا المالية، كما تعكس التصنيفات الاستثمارية، الملاءة المالية المتميزة للشركة ومستويات السيولة القوية لديها وقدرتها على توليد تدفقات نقدية عالية.

وأضاف: باعتبارنا المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، فإننا نتمتع بمكانة فريدة في السوق. كما أن استمرار أدائنا القوي مصحوباً بميزانية عمومية قوية، انعكس بشكل إيجابي على التصنيفات الاستثمارية التي تم منحها لنا اليوم".

وبدوره قال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة سالك: "بعد أسابيع قليلة من تحقيق نتائج قياسية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، والتي سجلنا خلالها أعلى إيرادات للربع الثالث على الإطلاق، يسرنا الحصول على تصنيفات إيجابية من الدرجة الاستثمارية في الفئة "A" من قبل وكالتين مرموقتين مثل "فيتش" و"موديز". وتأتي هذه التصنيفات لتؤكد التزامنا الراسخ بأعلى معايير الشفافية، وتوضح ثقتنا بالإمكانات المالية الكبيرة لشركتنا. وبالرغم من عدم وجود خطط فورية لدينا لإصدار أدوات دين، إلا أن هذه التصنيفات توفر لنا مرونة أكبر لدخول أسواق مالية جديدة في المستقبل. وبهذه المناسبة؛ أود أن أعرب عن خالص امتناني وشكري لكامل فريق عمل سالك على عملهم المتفاني والذي أثمر عن تحقيق هذا الإنجاز المهم لأعمالنا".