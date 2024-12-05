وقالت الدار في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية إن الصفقة تعتبر من أكبر صفقات الاستحواذ على الأبراج التجارية المسجلة في مركز دبي المالي العالمي.



وأشارت إلى أن البرج المتوقع اكتماله في عام 2028، سيشمل مساحات مكتبية وأخرى للتجزئة موزعة على 40 طابقا، بالإضافة لجسر مشاة يربطه بمركز دبي المالي العالمي.

وتعكس هذه الصفقة التزام "الدار العقارية" بتوسيع محافظها التجارية من الفئة الممتازة، بحسب البيان.

وبهذه المناسبة، قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية، "يشكل توسعنا في مركز دبي المالي العالمي خطوة مهمة في مسيرة نمونا، إذ يتيح لنا بناء حضور في المركز المالي الرائد في الإمارة. ولا تقتصر أهمية هذا الاستحواذ على تنويع محفظتنا التجارية فحسب، وإنما يساهم كذلك في تلبية الطلب المتنامي على المساحات المكتبية عالية الجودة في ظل الظروف المواتية على مستوى الاقتصاد الكلي ومكانة الإمارات المتميزة بصفتها مركزا عالميا للأعمال. ومع استمرار توسعنا في دبي، سيشكل هذا البرج أحد أصولنا الرئيسية بتوفيره مساحات تجارية مرنة تلبي الاحتياجات المتطورة للشركات الإقليمية ومتعددة الجنسيات".

وشهدت المنطقة زيادة كبيرة في الطلب على المساحات التجارية، مما أدى إلى زيادة بنسبة 15 بالمئة على أساس سنوي في متوسط الإيجارات.

يذكر أن الدار العقارية كانت قد استحوذت مؤخرا على مبنى 6 فلك المكتبي من الفئة الممتازة في دبي، وأعلنت تطوير مشروع مشترك متعدد الاستخدامات مع مدينة إكسبو دبي.