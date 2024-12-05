وتُعد مبادلة المستثمر الرئيسي، إلى جانب مجموعة من المستثمرين من بينهم نورويست (Norwest)، وهاربرفيست (HarbourVest). وستظل شركة بارثنون (Parthenon) وشركة بين كابيتال (Bain Capital) هما المالكان الرئيسيان للشركة.



وفي هذا الصدد، قالت مينا حمودي، رئيس وحدة استثمارات الرعاية الصحية في مبادلة: "يسعدنا الإعلان عن استثمارنا في شركة زيليس، وهي شركة تميزت عن غيرها بتوفير حلول متكاملة للمسائل المتعلقة بنظم المدفوعات في قطاع الرعاية الصحية. تسهم زيليس في تبسيط الإجراءات المالية المعقدة في قطاع الرعاية الصحية بالولايات المتحدة، من خلال حلول تقنية تتيح رفع الكفاءة وتحسين النتائج لجميع الأطراف المشاركة في رحلة الرعاية."

وأضافت حمودي: " هذا هو أكبر استثمار لنا في قطاع الرعاية الصحية، وخطوتنا الأولى المهمة في مجال التكنولوجيا التي تخدم مقدمي ومتلقي الخدمات الصحية، وهو أحد القطاعات الفرعية ذات الأولوية بالنسبة لنا في مجال تكنولوجيا المعلومات بقطاع الرعاية الصحية. ونحن نتطلع إلى التعاون مع واحد من أميز الفرق الإدارية في قطاع الرعاية الصحية، جنبًا إلى جنب مع Parthenon و Bain Capital، والمساهمة في استمرار نجاح شركة زيليس".

من جانبها، قالت أماندا آيسيل، الرئيسة التنفيذية لشركة زيليس: "تتميز زيليس بقدرة فريدة على خدمة مصالح جهات الدفع ومقدمي الرعاية الصحية والأعضاء بطريقة تقلل التكاليف وتحسن نتائج الرعاية الصحية." وأضافت: "أتطلع إلى العمل مع مبادلة والمستثمرين الجدد الآخرين في جهودنا الرامية لإحداث تأثير إيجابي في نظام الرعاية الصحية الأميركي وتعزيز كفاءة نظام الرعاية الصحية."

تعمل زيليس على تحديث الأنظمة المالية في قطاع الرعاية الصحية من خلال تقديم منصة متكاملة تسد الفجوات وتراعي مصالح الجهات الدافعة ومقدمي الخدمات والمستهلكين في قطاع الرعاية الصحية. تخدم هذه المنصة أكثر من 750 جهة دافعة، بما في ذلك أكبر 5 برامج صحية وطنية، وشركات التأمين التابعة لاتحاد BCBS، والبرامج الصحية الإقليمية، وشركات إدارة الطرف الثالث (TPAs)، وأرباب العمل ذوي التأمين الذاتي، بالإضافة إلى ملايين من مقدمي الخدمات والمستهلكين في قطاع الرعاية الصحية. تمتلك زيليس رؤية شاملة تمكنها من تحديد المشكلات ومعالجتها وتطوير الأداء وتقديم حلول شاملة باستخدام تقنيات مصممة من قبل خبراء في مجال الرعاية الصحية – وتحقيق نتائج ملموسة لعملائها.

وقد تولت شركتا Goldman Sachs & Co. LLC (غولدمان ساكس) وJ.P. Morgan Securities LLC (جيه بي مورغان) القيام بمهام المستشارين الماليين لشركة زيليس، بينما تولت Kirkland & Ellis LLP تقديم الاستشارات القانونية لها. من جهة أخرى، تولت شركة Evercore مهمة المستشار المالي، وشركةAkin Gump Strauss Hauer & Feld LLP مهمة المستشار القانوني لمبادلة. وتم إغلاق الصفقة في 26 نوفمبر 2024.