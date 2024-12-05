ومن المقرر أن يصدر تقرير الأجور في الولايات المتحدة غدا الجمعة، يليه بيانات التضخم لشهر نوفمبر الأسبوع المقبل.

ووفقا لأداة فيدووتش فإن الأسواق تتوقع حاليا فرصا بنسبة 79.3 بالمئة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر و85 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2025.

وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قد قال الأربعاء إن الاقتصاد أقوى مما توقعه البنك المركزي في سبتمبر عندما بدأ في خفض أسعار الفائدة، في إشارة على ما يبدو إلى دعمه لتقليص وتيرة التخفيضات في المستقبل.

تحديث الأسعار

بحلول الساعة 0027 بتوقيت غرينتش، سجل الذهب في المعاملات الفورية 2648.89 دولار للأونصة، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2672.60 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 31.31 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.2 بالمئة مسجلا 939.07 دولار، وخسر البلاديوم 0.3 بالمئة ليسجل 975.48 دولار.