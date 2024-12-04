وبحسب ما ذكرته بلومبرغ، فإن بول أتكينز، هو منظم مالي مخضرم وشخصية معروفة في الدوائر المالية المحافظة في واشنطن، وقد أسس شركة "باتوماك غلوبال بارتنرز"، وهي شركة استشارية لكبار عملاء الصناعة المالية، بعد أن ترك هيئة الأوراق المالية والبورصات في نهاية إدارة جورج دبليو بوش.

وفي بيان على موقع "تروث سوشيال"، قال ترامب: "بول قائد أثبت جدارته في مجال التنظيم. كما أنه يؤمن ببناء أسواق رأس المال القوية والمبتكرة التي تستجيب لاحتياجات المستثمرين، والتي توفر رأس المال لجعل اقتصادنا الأفضل في العالم. كما أنه يدرك أن الأصول الرقمية والابتكارات الأخرى ضرورية لجعل أميركا أعظم من أي وقت مضى".

وذكرت بلومبرغ أن اختيار ترامب المفوض الجمهوري السابق لهيئة الأوراق المالية والبورصات، يعني أنه يستغل أحد أكثر المطلعين على التنظيم المالي في الحزب الجمهوري نفوذاً للإشراف على وول ستريت.

وبحسب الوكالة فإنه إذا تم تأكيد تعيينه، فمن المتوقع أن يركز أتكينز على تقليص اللوائح وفرض عقوبات أقل على الانتهاكات.