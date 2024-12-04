وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على ارتفاع 0.3 بالمئة محققا مكاسب للجلسة الخامسة على التوالي، بقيادة المؤشر الفرعي لأسهم شركات التجزئة الذي تصدر القطاعات بزيادة بلغت 2.2 بالمئة.

وأغلق المؤشر كاك 40 الفرنسي مرتفعا 0.6 بالمئة بينما كان النقاش حول مقترح سحب الثقة جاريا قبل التصويت المقرر في حوالي الساعة 1830-1900 بتوقيت غرينتش.

ومن المتوقع أن تُجبر حكومة بارنييه التي تولت المسؤولية منذ ثلاثة أشهر على الرحيل في وقت تكافح فيه البلاد للسيطرة على عجز ضخم في الميزانية، وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يهدف إلى تنصيب رئيس وزراء جديد بسرعة إذا سقطت الحكومة.

وألقت الضبابية السياسية في فرنسا بثقلها على المؤشر كاك 40 الذي تراجع بأكثر من ثلاثة بالمئة هذا العام، وهو الأكثر انخفاضا بين نظرائه. وخسر اليورو أكثر من أربعة هذا العام، في حين اتسعت الفارق بين السندات الفرنسية والألمانية إلى أعلى مستوى في 12 عام.

وصعد المؤشر داكس الألماني واحدا بالمئة وأغلق فوق مستوى 20 ألف نقطة للمرة الأولى، بدعم من تقدم سهم شركة ساب 3.7 بالمئة.

وخسرت أسترازينيكا ونوفارتس نحو ثلاثة بالمئة لكل منها، مما أدى إلى انخفاض المؤشر الفرعي لشركات الرعاية الصحية، وذلك بعد أن خفض بنك إتش.إس.بي.سي السعر المستهدف لسهم أسترازينيكا وخفض تصنيف سهم نوفارتس إلى "تقليص" من "احتفاظ".

وارتفع سهم هوجو بوس 9.7 بالمئة بعد أن رفعت بادر هيلفيا تصنيفها لسهم دار الأزياء الألمانية.