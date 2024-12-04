وأضافت أن مخزونات الخام تراجعت 5.1 مليون برميل إلى 423.4 مليون، مقارنة بتوقعات محللين في استطلاع لرويترز بانخفاض قدره 671 ألف برميل.

وأوضحت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما صعدت 50 ألف برميل.

وزاد استهلاك الخام في مصافي التكرير 615 ألف برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في 29 نوفمبر.

وارتفعت معدلات تشغيل المصافي 2.8 بالمئة في الأسبوع إلى 93.3 بالمئة.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين ارتفعت 2.4 مليون برميل في الأسبوع إلى 214.6 مليون، مقارنة مع توقعات بزيادة قدرها 600 ألف.

وأظهرت بيانات الإدارة صعود مخزونات نواتج التقطير التي تتضمن الديزل وزيت التدفئة 3.4 مليون برميل في الأسبوع إلى 118.1 مليون برميل مقابل توقعات بزيادة قدرها 900 ألف.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الخام الأميركية ارتفع الأسبوع الماضي بواقع 1.64 مليون برميل يوميا.