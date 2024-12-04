كما يترقب المستثمرون صدور بيانات الوظائف الأميركية الشهرية يوم الجمعة وبيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأسبوع المقبل.

ويتوقع المتعاملون بنسبة 72 بالمئة حاليا خفض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفضها بواقع 80 نقطة أساس بحلول نهاية العام المقبل.

وعادة ما تسترشد دول مجلس التعاون الخليجي في سياساتها النقدية بقرارت مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأن معظم عملات المنطقة مربوطة بالدولار.

وربح المؤشر السعودي 0.6 بالمئة بقيادة سهم مستشفى الدكتور سليمان عبد القادر فقيه الذي ارتفع عشرة بالمئة.

وفي سياق منفصل، قالت شركة الموسى للرعاية الصحية في المملكة إنها تخطط لجمع ما يصل إلى 1.688 مليار ريال (449.15 مليون دولار) من بيع حصة 30 بالمئة في الشركة عبر طرح عام أولي في بورصة الرياض، حسبما ذكرت اليوم الأربعاء.

وصعد مؤشر دبي، الذي استأنف التداول بعد عطلة لمدة جلستين، بنسبة 0.1 بالمئة بفضل قفزة خمسة بالمئة في سهم باركين بعد أن رفع بنك إتش.إس.بي.سي تصنيفه لسهم الشركة وزاد سعره المستهدف إلى 5.5 من 3.3 درهم.

وزاد مؤشر أبوظبي، الذي استأنف التداول أيضا بعد عطلة لمدة يومين، بنسبة 0.3 بالمئة.

وانخفض المؤشر القطري 0.5 بالمئة متأثرا بنزول سهم مصرف قطر الإسلامي 0.9 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.7 بالمئة بفضل زيادة سهم فوري لتكنولوجيا الخدمات المصرفية والدفع الإلكتروني.

وأنهى المؤشر الرئيسي بالبحرين التعاملات مرتفعا 0.1 بالمئة عند 2036 نقطة.

وأغلق المؤشر الرئيسي في عُمان مرتفعا أيضا 0.1 بالمئة إلى 4578 نقطة.

وصعد المؤشر الرئيسي في الكويت 0.3 بالمئة إلى 7796 نقطة.