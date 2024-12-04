تخطط الشركة لاستثمار 13 مليار دولار بين 2023 و2027 للانتقال بالكامل إلى الاعتماد على الطاقة المتجددة والمياه المحلاة في أنشطتها الصناعية، إذ تستهدف تحقيق الحياد الكربوني الكامل بحلول 2040.

وأشارت نشرة أصدرتها الهيئة إلى أن الشركة جمعت ديونا بلغت 11 مليار درهم من بنوك مغربية ودولية خلال النصف الأول من العام الجاري.

وجاء في النشرة أيضا أن المجموعة تناقش منذ يونيو 2024 قروضا مع بنوك دولية ومحلية بما يتجاوز مليار دولار.