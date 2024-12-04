وقالت شركة تقديم خدمات الرعاية الصحية في بيان إن النطاق السعري للطرح تم تحديده عند ما بين 123 و127 ريالا للسهم، وهو ما يعني قيمة سوقية تتراوح بين 5.45 و5.62 مليار ريال.

وقد يكون طرح شركة الموسى، التي تشمل خدماتها الرعاية الأولية والحرجة والتأهيلية، ثاني أكبر طرح عام أولي في المملكة منذ بداية العام بعدما جمعت مجموعة فقيه للرعاية الصحية 763.5 مليون دولار عبر إدراج في مايو.

وقالت الموسى إن شركتي التعاونية للتأمين والفوزان القابضة التزمتا بالاكتتاب مجتمعتين في 22 بالمئة من الأسهم المطروحة.

وسيتم تحديد السعر النهائي للطرح في نهاية فترة بناء سجل الأوامر للمؤسسات التي تبدأ اليوم الأربعاء وتستمر حتى 10 ديسمبر كانون.

وتم تعيين شركة السعودي الفرنسي كابيتال مستشارا ماليا ومديرا للاكتتاب، كما تعمل متعهدا للتغطية ومديرا لسجل اكتتاب المؤسسات بالتعاون مع المجموعة المالية هيرميس السعودية.