وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا أو 0.26 بالمئة إلى 73.81 دولار للبرميل بحلول الساعة 0916 بتوقيت غرينتش، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 13 سنتا أو 0.19 بالمئة إلى 70.07 دولار.

وحقق برنت أمس الثلاثاء أكبر مكسب له في أسبوعين حين ارتفع 2.5 بالمئة.

وقالت بريانكا ساتشديفا، محللة السوق في شركة (فيليب نوفا)، إن أسعار النفط تلقت دعما من وقف إطلاق نار هش بين إسرائيل وجماعة حزب الله، وإعلان كوريا الجنوبية فرض الأحكام العرفية، وهجوم شنته قوات المعارضة في سوريا ينذر باجتذاب قوات من بلدان منتجة للنفط، بحسب ما نقلته رويترز.

وقالت إسرائيل، الثلاثاء، إنها ستعود إلى الحرب مع حزب الله إذا انهارت الهدنة بينهما، وستشن في هذه الحالة هجمات في عمق لبنان وستستهدف الدولة نفسها. وجاء التعليق غداة أكثر يوم يسقط فيه قتلى منذ أن اتفقت إسرائيل وحزب الله على وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي.

وأبلغت مصادر في الصناعة وكالة رويترز بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها فيما يُعرف بمجموعة أوبك+ من المرجح أن يمددوا تخفيضات الإنتاج حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل عندما يجتمع الأعضاء غدا الخميس.

ويهدف تحالف أوبك+ إلى إنهاء تخفيضات الإنتاج تدريجيا خلال 2025.

وقالت مصادر في السوق نقلا عن بيانات معهد البترول الأميركي إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت 1.2 مليون برميل الأسبوع الماضي.

كما ارتفعت مخزونات البنزين 4.6 مليون برميل، على الرغم من أن الأسبوع تضمن عيد الشكر الذي يرتفع فيه الطلب عادة في ظل سفر العائلات بالسيارات لقضاء عطلات.

ومن المنتظر أن تصدر البيانات الرسمية عن مخزونات النفط من إدارة معلومات الطاقة الأميركية الساعة (1530 بتوقيت غرينتش) اليوم الأربعاء. ويتوقع المحللون الذين استطلعت رويترز آراءهم انخفاضا بمقدار 700 ألف برميل في الخام وزيادة 639 ألفا في البنزين.