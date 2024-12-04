وأعلنت الشركات الثلاث في بيان مشترك الأربعاء أن أرامكو ستمتلك حصة 60 بالمئة من أسهم مركز احتجاز الكربون وتخزينه، بينما تمتلك كل من لينداي وإس.إل.بي حصة 20 بالمئة.

ومن المتوقع إكمال الأعمال الإنشائية كمرحلة أولى من المشروع بحلول نهاية 2027 بقدرة على استخلاص وتخزين ما يصل إلى تسعة ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا.

ويدعم المشروع طموح أرامكو السعودية للوصول بصافي انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بمرافق أعمالها التي تملكها وتديرها بالكامل إلى الصفر بحلول عام 2050.

وتهدف السعودية للوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري بحلول 2060.

وسيتم نقل ثاني أكسيد الكربون المستخلص عبر شبكة خطوط الأنابيب وتخزينه تحت الأرض في حوض طبقة مياه جوفية مالحة.

وكانت الشركات الثلاث قد وقعت اتفاقا أوليا بشأن المشروع في نوفمبر 2022.