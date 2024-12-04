وفي وول ستريت، سجلت العقود الآجلة للأسهم الأميركية ارتفاعا، في حين لم يطرأ تغير كبير على أسعار النفط.

وأعلن رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، فرض الأحكام العرفية بصورة مفاجئة، مساء الثلاثاء، مما دفع القوات إلى محاصرة البرلمان.

واتهم يون سوك يول القوات الموالية لكوريا الشمالية بالتخطيط للإطاحة بواحدة من أكثر الديمقراطيات حيوية في العالم. وتم إلغاء فرض الأحكام العرفية بعد نحو ست ساعات.

ودعا حزب المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية، الأربعاء، الرئيس يون إلى التقدم باستقالته على الفور أو مواجهة إجراءات العزل.

وهبط مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 1.9 بالمئة ليصل إلى2451 نقطة. وتراجعت أسهم شركة "سامسونغ إليكترونيكس"، أكبر شركة في البلاد، بنسبة 1.1 بالمئة.

ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة المالية في سول استعدادها لتوفير 10 تريليون وون (حوالي 7.07 مليار دولار) في صندوق استقرار سوق الأوراق المالية في أي وقت، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بأقل من 0.1 بالمئة ليصل إلى 19752 نقطة، فيما تراجع مؤشر شنغهاي المجمع بنسبة 0.1 بالمئة ليصل إلى 3375 نقطة.

تحول دراماتيكي للأسهم اليابانية

في طوكيو، تراجع مؤشر نيكي 225 القياسي الياباني بنسبة 0.4 بالمئة، لكن تحول للارتفاع في ختام الجلسة بـ 0.1 بالمئة ليصل إلى 39276.39 نقطة، وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا منخفضا بنسبة 0.5 بالمئة إلى 2740.6 نقطة.

وارتفع سهم ريوهين كيكاكو ‭‭7.1‬‬ بالمئة بعد أن ذكرت الشركة المشغلة لمتاجر موجي أن مبيعات المتاجر المحلية وعبر الإنترنت ارتفعت في الشهر الماضي مقارنة بالعام الماضي.

وارتفع سهم نيتوري هولدينجز لصناعة الأثاث المنزلي الداخلي 3.6 بالمئة.

وقفز سهما شركتي كونامي جروب ونينتندو لألعاب الفيديو 2.2 بالمئة و2.7 بالمئة على التوالي.

وارتفعت أسهم مجموعة سوني للترفيه 3.3 بالمئة، وكانت من بين الشركات المصدرة التي استفادت من تراجع الين مقابل الدولار وسط توقعات بأن بنك اليابان (البنك المركزي الياباني) سيرفع أسعار الفائدة هذا الشهر.

وتراجعت أسهم التكنولوجيا الكبرى في اليابان بسبب جني المستثمرين للأرباح بعد الارتفاع الكبير أمس الثلاثاء، إلا أنها تمكنت من تعويض بعض الخسائر.

وهبط سهم مجموعة سوفت بنك، التي تستثمر في شركات التكنولوجيا الناشئة المعنية بالذكاء الاصطناعي، 1.7 بالمئة فيما ربح سهم شركة طوكيو إلكترون العملاقة لمعدات تصنيع الرقائق 0.02 بالمئة وتقدم سهم أدفانتست 0.7 بالمئة.

وتعثرت أسهم البنوك، إذ انخفض سهم ريسونا هولدينجز 4.3 بالمئة ليتكبد الخسارة الأكبر على المؤشر من حيث النسبة المئوية.

أستراليا.. النمو الاقتصادي ينعكس على الأسهم

هبط مؤشر ستاندرد آند بورز / إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.5 بالمئة ليصل إلى 8454 نقطة.

ونما الاقتصاد الأسترالي بأبطأ وتيرة سنوية منذ وباء كورونا في الربع الثالث بواقع 0.8 بالمئة، كما تراجعت العملة بنحو واحد بالمئة بعد صدور بيانات للناتج المحلي الإجمالي.

وول ستريت.. ناسداك يسجل أعلى مستوى له على الإطلاق

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة نيويورك على تباين مع نهاية تعاملات جلسة أمس الثلاثاء، حيث صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا بأقل من 0.1 بالمئة، ليصل إلى 6050 نقطة، مسجلا أعلى مستوى له على الإطلاق للمرة الخامسة والخمسين خلال العام الجاري.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات متراجعا بنسبة 0.2 بالمئة، ليصل إلى 44705 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بنسبة 0.4 بالمئة ليصل إلى 19481 نقطة، مسجلا أعلى مستوى له على الإطلاق.

وفي تداولات الطاقة الأربعاء، تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي، بواقع 5 سنتات ليصل إلى 69.99 دولارا للبرميل، فيما ارتفع سعر خام برنت، الوسيط العالمي، بواقع سبعة سنتات ليصل إلى 73.69 دولارا للبرميل.

وفي أسواق العملة، ارتفع الدولار الأميركي ليصل إلى 149.75 ين ياباني من 149.59 ين. وتراجع اليورو ليصل إلى 1.0495 دولار، من 1.0510 دولار.