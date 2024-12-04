ولفت المسح إلى ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في اليابان خلال نوفمبر إلى 50.5 نقطة مقابل 49.7 نقطة خلال أكتوبر.

وقراءة المؤشر لأكثر من 50 نقطة تدل على نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وتجاوز معدل نمو الأعمال الجديدة المتوسط طويل المدى لكن لم يتغير عن الشهر السابق. وأشارت الشركات إلى أن زيادة الثقة ونمو الأعمال أدت إلى زيادة الطلبيات المتراكمة.

ورغم تباطؤ نمو الأعمال الجديدة، استمر مستوى الأعمال القائمة في الارتفاع للشهر الرابع على التوالي خلال نوفمبر، وأدى ذلك إلى زيادة في التوظيف في قطاع الخدمات الصيني، حيث تسعى الشركات لتوظيف عمالة جديدة حتى تواجه الزيادة في الطلبيات.

في المقابل فإن الطلب الخارجي على الخدمات اليابانية واصل انكماشه للشهر الثاني على التوالي، رغم أن الانكماش كان طفيفا.

وسجلت شركات الخدمات اليابانية تحسنا مستداما في مستويات التوظيف خلال الشهر الماضي.