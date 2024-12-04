يُذكر أن بنك أميركا أصبح في أغسطس الماضي الراعي الرسمي لكأس العالم وهو الاتفاق الذي أعرب من خلاله فيفا وبنك أميركا عن التزامهما بالعمل سوياً لدعم تطوير اللعبة العالمية وأثر البطولة على جماهير المستديرة الساحرة من كافة الأعمار والخلفيات والقدرات البدنية.

وقبل سحب القرعة الرسمية لبطولة كأس العالم للأندية 2025 في ميامي يوم الخميس المقبل، توصل الطرفان إلى اتفاق بشأن توسيع نطاق الشراكة القائمة بينهما لتشمل النسخة الافتتاحية للمسابقة العالمية للأندية التي ستدور رحاها العام المقبل.

وتقام مباريات كأس العالم للأندية في 11 مدينة مضيفة بمختلف أرجاء الولايات المتحدة الأميركية، مما يوفر فرصة فريدة لكل من فيفا وبنك أميركا لترك أثر اقتصادي واجتماعي إيجابي في المجتمعات حيث يعيش كوادر المصرف وعملاؤه.

وقال رئيس فيفا جياني إنفانتينو: "إنه لمن دواعي سرورنا أن ينضم بنك أميركا إلى قائمة شركاء النسخة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للأندية التي ستشهد مشاركة 32 فريقاً. فقد عقدنا على مدى الأشهر الأخيرة مناقشات مُفصَّلة مع رئاسة بنك أميركا حول مهمة فيفا داخل الملعب وخارجه، ولذا فإننا سعداء بانضمامهم إلينا في هذه الخطوة التي نسعى من خلالها إلى إضفاء دلالات عالمية جديدة على كرة قدم الأندية، بقدر ما يسرنا عملهم معنا جنباً إلى جنب في الطريق إلى 2026. ذلك أن بنك أميركا هو الشريك المثالي لهذه البطولة الرائدة، باعتباره مؤسسة مصرفية عالمية لها عمليات في شتى أنحاء العالم وفي كافة المدن المضيفة.

من جهته، قال بريان موينيهان، رئيس مجلس إدارة بنك أميركا ورئيسه التنفيذي: من شأن هذه الشراكة مع فيفا، سواء في كأس العالم 2026 أو في كأس العالم للأندية 2025، أن تعزز تركيزنا على تعميق العلاقات مع العملاء من خلال أحد أكبر وأشهر الأحداث الرياضية في العالم، ومن شأنها كذلك أن تساهم في ترك أثر اقتصادي دائم، على الصعيدين الدولي والمحلي".

يُذكر أن بطولة كأس العالم للأندية 2025 ستنطلق يوم 15 يونيو2025 في ميامي، على أن تُختتم المنافسات بإجراء المباراة النهائية في نيويورك نيو جيرسي يوم الأحد 13 يوليو، حيث سيكون التنافس على أشده لنيل الكأس الأيقونية الجديدة، علماً أن المسابقة ستشهد مشاركة أندية من كافة الاتحادات القارية الستة، وهي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والاتحاد الأفريقي لكرة القدم، واتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم، واتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم، واتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم.