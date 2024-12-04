وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن هذا التعهد جاء في أعقاب اجتماع طارئ للوزراء المعنيين بالاقتصاد برئاسة وزير المالية تشوي سانغ-موك.

وكان الوون الكوري قد انخفض إلى أدنى مستوى له منذ عدة سنوات بعد أن أعلن الرئيس يون سوك يول حالة الطوارئ وتطبيق الأحكام العرفية في وقت متأخر مساء أمس الثلاثاء، ثم تراجع عن القرار لاحقا بعد رفض البرلمان الكوري الجنوبي لهذا القرار بالإجماع.

وقالت الوزارة: "ستوفر الحكومة سيولة غير محدودة حتى تستقر أسواق الأسهم والسندات والتمويل قصير الأجل وأسواق العملات الأجنبية بالكامل"، مضيفة أن جميع الأسواق المالية وأسواق الصرف الأجنبي، وكذلك أسواق الأسهم، ستعمل بصورة طبيعية.

وانخفض الوون الكوري الجنوبي إلى 1442 مقابل الدولار خلال ساعات التداول الخارجية بعد الإعلان الذي صدر في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، وهو أدنى مستوى منذ 25 أكتوبر 2022، عندما تم تداول العملة المحلية عند مستوى 1444.2 وون مقابل الدولار.

ثم تعافى الوون قليلا ليغلق عند 1415.8 وون.

كما واجه مؤشر "كوسبي 200" (KOSPI 200)، وهو مؤشر للعقود الآجلة لليلة واحدة، خسائر كبيرة، حيث انخفض بأكثر من 5 بالمئة خلال الجلسة، قبل أن يتعافى قليلا ويغلق بانخفاض بنسبة 1.8 بالمئة.