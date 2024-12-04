تحديث الأسعار

استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2640.42 دولار للأونصة (الأوقية)، اعتبارا من الساعة 0057 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.2 بالمئة إلى 2662.50 دولار.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 30.96 دولار للأونصة، وهبط البلاتين 0.6 بالمئة إلى 947.45 دولار، وفقد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 967.58 دولار، بحسب بيانات "رويترز".

وتحول انتباه المتعاملين الآن إلى تقرير التوظيف الذي ستصدره شركة ADP (إيه.دي.بي) الساعة 1315 بتوقيت غرينتش، بالإضافة إلى خطاب باول في وقت لاحق من اليوم. ويأتي هذا قبل تقرير الوظائف الأميركية المرتقب بشدة يوم الجمعة.

وأظهرت بيانات أمس الثلاثاء أن فرص العمل في الولايات المتحدة زادت باعتدال في أكتوبر بينما انخفضت عمليات التسريح.

وتفيد أداة (فيد ووتش) التابعة لمجموعة (سي.إم.إي) بأن الأسواق ترى حاليا احتمالا نسبته 73 بالمئة لخفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس هذا الشهر.

وتعزز أسعار الفائدة المنخفضة جاذبية الاحتفاظ بالأصول غير المدرة لعائد، ومنها الذهب.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، قال الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول إنه سيرفع إعلان الأحكام العرفية المفاجئ الذي فرضه قبل ساعات فقط، متراجعا في مواجهة مع البرلمان، الذي رفض بشدة محاولته لحظر النشاط السياسي ورقابة وسائل الإعلام.