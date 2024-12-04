وقال المتعاملون إن البنك المركزي في كوريا الجنوبية ربما دعم الوون عند الفتح اليوم من خلال بيع الدولار.

كما تعافى الدولار من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل الين خلال تعاملات الأربعاء المبكرة، واحتفظ بموقعه مقابل منافسين رئيسيين آخرين فيما يدرس المتعاملون فرص خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة هذا الشهر.

وتراجع اليوان الصيني قرب أدنى مستوياته في أكثر من عام في التعاملات الخارجية، تحت ضغط تهديدات الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب المتجددة بفرض رسوم جمركية.

واحتفظ اليورو بموقعه فوق أدنى مستوى له في عامين، حيث يستعد المشرعون الفرنسيون للتصويت على اقتراحات بسحب الثقة في وقت لاحق من اليوم والتي ستطيح بالحكومة على الأرجح.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة مقابل ست عملات رئيسية بما في ذلك الين واليورو، 0.07 بالمئة إلى 106.39 في الساعة 0120 بتوقيت غرينتش، بحسب بيانات "رويترز".

وصعد الدولار 0.18 بالمئة إلى 149.90 ين، مواصلا تعافيه بعد أن هبط إلى 148.65 ين في الجلسة السابقة للمرة الأولى منذ 11 أكتوبر.

وحصل الدولار على بعض الدعم أمس الثلاثاء بعد أن أظهرت البيانات أن فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة زادت باعتدال في أكتوبر، في حين تراجعت حالات تسريح العمال، حتى مع عدم تقديم مسؤولي المركزي الأميركي إرشادات قاطعة بشأن ما يعتزمون القيام به في ختام اجتماعهم المقبل للسياسة في غضون أسبوعين.

وينتظر المتعاملون بيانات الوظائف الشهرية الحاسمة، الجمعة، للحصول على مزيد من الدلائل بشأن توقعات أسعار الفائدة.

ولم يطرأ تغير يذكر على اليورو عند 1.0506 دولار، إذ استقر هذا الأسبوع مع وصول الأزمة السياسية في فرنسا إلى ذروتها. وكان قد هبط في 22 نوفمبر تشرين الثاني إلى أدنى مستوياته عند 1.03315 دولار.

واستقر الجنيه الاسترليني عند 1.26645 دولار.

ولم يطرأ تغير يذكر على الوون عند 1413.80 مقابل الدولار بعد أن بدأ تداولات الأربعاء بارتفاع 0.5 بالمئة عوض كل الخسائر تقريبا التي تكبدها في الجلسة السابقة، عندما انخفض إلى 1443.40 مقابل الدولار للمرة الأولى منذ أكتوبر 2022.

وانخفض اليوان في الخارج إلى 7.2948 مقابل الدولار، ليعود إلى أدنى مستوى له في اليوم السابق عند 7.3145، وهو الأضعف منذ نوفمبر من العام الماضي.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.4 بالمئة إلى 0.6461 دولار. ونما الاقتصاد الأسترالي بأبطأ وتيرة سنوية منذ الجائحة في الربع الثالث.