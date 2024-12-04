تحرك الأسعار

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت سنتين أو 0.03 بالمئة إلى 73.60 دولار للبرميل بحلول الساعة 0145 بتوقيت غرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثلاثة سنتات أو 0.04 بالمئة إلى 69.91 دولار، بحسب بيانات "رويترز".

وحقق برنت أمس الثلاثاء أكبر مكسب له في أسبوعين، حين ارتفع 2.5بالمئة.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأميركي إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت 1.2 مليون برميل الأسبوع الماضي.

كما ارتفعت مخزونات البنزين 4.6 مليون برميل، على الرغم من أن الأسبوع تضمن عيد الشكر الذي يرتفع فيه الطلب عادة في ظل سفر العائلات بالسيارات لقضاء عطلات.

ومن المنتظر أن تصدر البيانات الرسمية عن مخزونات النفط من إدارة معلومات الطاقة الأميركية الساعة (1530 بتوقيت غرينتش) الأربعاء. ويتوقع المحللون الذين استطلعت رويترز آراءهم انخفاضا 700 ألف برميل في الخام وزيادة 639 ألفا في البنزين.

وأبلغت مصادر في الصناعة رويترز بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها فيما يُعرف بمجموعة أوبك+ من المرجح أن يمددوا تخفيضات الإنتاج حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل عندما يجتمع الأعضاء غدا الخميس، مما يدعم الأسعار.

كما واصل المستثمرون مراقبة التوتر في الشرق الأوسط لمعرفة تأثيره على الدول المنتجة للنفط في المنطقة.

وهددت إسرائيل أمس الثلاثاء إنها ستعود إلى الحرب مع حزب الله إذا انهارت الهدنة بينهما، وستشن في هذه الحالة هجمات في عمق لبنان وستستهدف الدولة نفسها.