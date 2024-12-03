ويهدف تحالف أوبك+، الذي يضخ نصف إنتاج العالم من النفط، إلى إنهاء تخفيضات الإنتاج بالتدريج خلال 2025. لكن تباطؤ الطلب العالمي وزيادة الإنتاج خارج دول التحالف يشكلان عقبة أمام تلك الخطة ويؤثران على الأسعار.

وقال أحد المصادر لرويترز "سيجري تمديد هذا التخفيض على الأرجح إلى الربع الأول".

ويجتمع تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، الخميس المقبل، لاتخاذ قرار بشأن استراتيجية الإنتاج.

وعلى الرغم من تخفيضات الإمدادات التي أجرتها المجموعة، ظل خام برنت في نطاق 70 إلى 80 دولارا للبرميل هذا العام وكان يُتداول الاثنين عند نحو 72 دولارا للبرميل، بعد أن سجل أدنى مستوى له في عام 2024 عند أقل من 69 دولارا في سبتمبر.

ويبلغ حجم تخفيضات أعضاء أوبك+ 5.86 مليون برميل يوميا، أو نحو 5.7 بالمئة من الطلب العالمي، في سلسلة من الخطوات المتفق عليها منذ عام 2022 لدعم السوق.

وكان من المقرر أن تأتي زيادة الإنتاج 180 ألف برميل يوميا، وهو جزء بسيط من الإجمالي، في يناير من الأعضاء الثمانية المشاركين في أحدث تخفيضات أوبك+ البالغة 2.2 مليون برميل يوميا. وتأجلت الزيادة من أكتوبر بسبب انخفاض الأسعار.