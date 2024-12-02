ويتوقع التجار المغاربة أن تستورد البلاد المتضررة من الجفاف قمحا من روسيا بكميات أكبر من المستوردة من فرنسا هذا الموسم.

يذكر أن الفيدرالية البيمهنية هي جمعية أو اتحاد يضم مختلف الأطراف الفاعلة في قطاع اقتصادي معين، مثل الفلاحين، الصناعيين، التجار، والمستهلكين. تعمل هذه الفيدراليات كحلقة وصل بين هذه الأطراف وبين الحكومة، وتسعى إلى تحقيق التوازن بين مصالحهم المختلفة.