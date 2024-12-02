وقال بيسكوف إن الدولار يفقد جاذبيته كعملة احتياطية للعديد من البلدان، وأن هذا الاتجاه يكتسب زخما.

وكان الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب قد هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 بالمئة على دول مجموعة بريكس إذا قوّضت الدولار الأميركي.

وكتب ترامب على منصّته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي متحدثا عن المجموعة التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا ودولا أخرى: "نطلب التزاما... أنها لن تنشئ عملة لدول بريكس، ولن تدعم أي عملة أخرى لتحل مكان الدولار الأميركي العظيم، وإلا ستواجه رسوما جمركية بنسبة 100 في المئة".

ويأتي هذا البيان بعد قمة بريكس التي عقدت الشهر الماضي في قازان الروسية حيث ناقشت الدول الأعضاء تعزيز المعاملات بعملات غير الدولار وتعزيز العملات المحلية.

وتوسّعت مجموعة بريكس منذ إنشائها في العام 2009، وتضم الآن دولا مثل إيران ومصر والإمارات. ويمثّل تحالف بريكس أقلية كبيرة من الناتج الاقتصادي العالمي.

وفي قمة قازان، ضمنت موسكو إعلانا مشتركا يشجع "تعزيز شبكات البنوك المراسلة داخل دول بريكس وتمكين إتمام مدفوعات بالعملات المحلية".

لكن في ختام القمة، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أنه لم يتم إحراز تقدم يذكر في إطلاق منافس محتمل لنظام "سويفت" الدولي ومقره بلجيكا.