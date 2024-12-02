ارتفع مؤشر نيكي 0.8 بالمئة ليغلق عند 38513.02 نقطة بعد أن هبط بنسبة وصلت إلى 0.65 بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

واقترحت الحكومة اليابانية رفع هدف عائد الاستثمار لصندوق استثمار أموال التقاعد الحكومي من 1.7 بالمئة إلى 1.9 بالمئة، مما يمهد الطريق أمام زيادة الصندوق لمشترياته من الأسهم.

وقال كينتارو هاياشي كبير المحللين لدى دايوا للأوراق المالية "زاد هذا من التفاؤل بشأن طلب أقوى على الأسهم لأن الصندوق قد يرفع من حيازته للأسهم اليابانية".

وهبط سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو بما يصل إلى 4.5 بالمئة في التعاملات المبكرة على خلفية عاصفة من الانتقادات عبر الإنترنت واجهتها الشركة في الصين بعد أن نقل تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن الرئيس التنفيذي للشركة قوله إنها لا تجلب أي أقطان من منطقة شينجيانغ في أقصى الغرب.

لكن سهم الشركة عوض جانبا كبيرا من خسائره خلال الجلسة وأنهى التداولات على تراجع 1.33 بالمئة.

وقفز المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.27 بالمئة إلى 2714.72 نقطة مع صعود أسهم الشركات المالية بدفعة من توقعات بشأن احتمال رفع بنك اليابان (المركزي) لأسعار الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية هذا الشهر.

وشهدت أسهم شركات التأمين ارتفاعا قويا بنسبة 3.35 بالمئة لتتصدر المؤشرات الفرعية للقطاعات في بورصة طوكيو مع صعود سهم داي إيتشي لايف هولدنجز 6.27 بالمئة. كما زاد مؤشر قطاع البنوك 2.75 بالمئة.

ودعم تراجع الين الأسهم المحلية. وهبط الين في أحدث تداولات 0.37 بالمئة مسجلا 150.31 للدولار بعد أن ارتفع إلى 149.52 للدولار خلال اليوم.

وهوى سهم شيسيدو 6.6 بالمئة وأصبح بذلك السهم الأسوأ أداء على نيكي بعد أن خفضت شركة تصنيع مستحضرات التجميل من توقعاتها للأرباح للعامين المقبلين يوم الجمعة بعد هبوط في المبيعات في الصين.