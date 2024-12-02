وارتفع مؤشر كايشين لمديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 51.5 نقطة خلال نوفمبر، وهو أعلى مستوى منذ يونيو، مقابل 50.3 نقطة خلال أكتوبر.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وكان النمو أكبر بكثير من توقعات الاقتصاديين البالغة 50.6 بحسب وكالة بلومبرغ.

كان العامل الرئيسي في تحسن نشاط قطاع التصنيع خلال نوفمبر، هو زيادة تدفقات الطلبيات الجديدة، حيث سجل نمو الطلبيات الجديدة لدى قطاع التصنيع الصيني أسرع نمو له منذ ثلاث سنوات ونصف السنة. كما ساهمت زيادة الطلب على الصادرات في ارتفاع الطلبيات الجديدة ككل.

وأشار أعضاء لجنة مسح مديري المشتريات إلى تحسن أحوال الطلب الأساسية وإطلاق منتجات جديدة وطلبات زيادة المخزونات في الولايات المتحدة بعد الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم 5 نوفمبر الماضي كأسباب لزيادة الأعمال الجديدة لدى قطاع التصنيع في الصين.

كما ارتفع إنتاج قطاع التصنيع بعد زيادة الطلب، ليسجل أعلى معدل نمو له منذ يونيو الماضي، مع نمو إنتاج السلع الوسيطة بأعلى معدل مقارنة بباقي قطاعات الإنتاج.