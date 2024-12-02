كما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أميركية هامة للحصول على إشارات حول توقعات السياسة النقدية المستقبلية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.15 بالمئة إلى 2650.20 دولار.

وقال استراتيجي الأسواق في IG، ييب جون رونغ: "يتعرض المعدن الأصفر لبعض عمليات جني الأرباح مؤخرًا حيث قام المشاركون في السوق بتخفيف بعض علاوة المخاطر الجيوسياسية، إلى جانب قوة الدولار الأميركي".

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.5 بالمئة، مما جعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

ومن بين البيانات الأميركية الرئيسية المقرر صدورها هذا الأسبوع، تقرير فرص العمل الأميركي وتقرير الوظائف من ADP، كما من المقرر أن يتحدث عدد قليل من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، بما في ذلك رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأربعاء.

وفقًا لأداة فيد واتش التابعة لمجموعة CME، تشير توقعات الأسواق حاليا إلى احتمال بنسبة 65.4 بالمئة لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر.

وقال رونغ لوكالة رويترز: "إذا مهد الفيدرالي الطريق بشكل أكثر وضوحًا لإمكانية الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير حتى عام 2025، فقد نشهد انخفاضًا أكبر في أسعار الذهب".

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى التقليل من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

انخفضت أسعار الذهب بأكثر من 3 بالمئة في نوفمبر، مسجلة أسوأ أداء شهري منذ سبتمبر 2023، حيث يلوح في الأفق احتمال فرض رسوم جمركية أعلى في ظل إدارة دونالد ترامب المقبلة مما سيشعل التضخم ويبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وطالب ترامب السبت دول مجموعة البريكس بالالتزام بعدم إنشاء عملة جديدة أو دعم عملة أخرى من شأنها أن تحل محل الدولار الأميركي وألا ستواجه هذه الدول رسوم جمركية بنسبة 100 بالمئة.

ومن بين المعادن النفسية الأخرى، انخفض الفضة بنسبة 0.7 بالمئة إلى 30.39 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين بنسبة 0.2 بالمئة إلى 944.20 دولار، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.3 بالمئة إلى 975.44 دولار اعتبارًا من الساعة 0204 بتوقيت غرينتش، وبحسب بيانات "رويترز".