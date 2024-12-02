وأعلنت رابع أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم أن مجلس إدارتها قبل استقالة تافاريس، الأحد، ومن المقرر أن يترك منصبه كرئيس تنفيذي على الفور.

وأشارت شركة ستيلانتيس، إلى أن عملية تعيين رئيس تنفيذي جديد دائم "جارية على قدم وساق".

وقالت الشركة أنه في هذه الأثناء سيتم تشكيل لجنة تنفيذية مؤقتة جديدة، برئاسة جون إلكان، بحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

وتولى تافاريس، بصفته رئيسا لشركة بي إس أيه بيجو، قيادة الشركة التي يقع مقرها في هولندا في يناير 2021 عندما اندمجت مع شركة فيات كرايسلر أوتوموبيلز.

وكانت عملياتها في أميركا الشمالية هي المصدر الرئيسي لأرباح الشركة، لكنها واجهت صعوبات هذا العام وسط تغييرات كبيرة في السوق.