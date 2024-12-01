وارتفع مؤشر البورصة السعودية 0.9 بالمئة، بدعم من ارتفاع سهم مجموعة التيسير لتصنيع الألومنيوم 0.7 بالمئة وصعود سهم مصرف الراجحي 1.9 بالمئة.

وكسب سهم شركة أرامكو العملاقة للنفط 0.4 بالمئة، قبل اجتماع أوبك+.

وذكرت رويترز، الخميس الماضي، نقلا عن مصادر في أوبك+ أن المجموعة تناقش تأجيل زيادة إنتاج النفط المقرر أن تبدأ في يناير للربع الأول من 2025، وستعقد المزيد من المحادثات بشأن هذا الخيار وغيره قبل اجتماع السياسة المؤجل في الخامس من ديسمبر.

وفي قطر، انخفض المؤشر 0.2 بالمئة، بفعل تراجع سهم شركة صناعات قطر لصناعة البتروكيماويات واحدا بالمئة وخسارة سهم بنك قطر الإسلامي 0.8 بالمئة.

وخارج الخليج، ارتفع مؤشر البورصة المصرية 0.7 بالمئة، بدعم صعود سهم شركة الشرقية للدخان، التي تسيطر على سوق التبغ في مصر، 2.9 بالمئة.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع المعروض النقدي (ن2) 29.54 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر.

وبلغ المعروض النقدي 11.24 تريليون جنيه (226.84 مليار دولار)، ارتفاعا من 8.68 تريليون في الشهر نفسه من العام الماضي.