وأوضح البيان، الصادر عن مقر صندوق أوبك في العاصمة النمساوية فيينا، أن التمويل يساهم في تعزيز رأس مال مجموعة "ETC"، أحد أكبر مديري سلسلة توريد السلع الزراعية في إفريقيا، وأعلن أنه أول قرض لصندوق أوبك يرتبط بالاستدامة، حيث تتضمن شروط القرض تحقيق أهداف بيئية واجتماعية وتحسين الحوكمة وتحفيز تحسين سبل حياة المزارعين وتعزيز الأمن الغذائي.

وأكد دكتور عبد الحميد الخليفة، مدير عام صندوق أوبك، أن القرض الأول للصندوق المرتبط بالاستدامة، يوضح التزام الصندوق بتعزيز التنمية المستدامة من خلال التمويل المبتكر، وأشار إلى اهتمام الصندوق بمعالجة الأمن الغذائي وتعزيز سلاسل القيمة الزراعية وتحسين سبل عيش صغار المزارعين في أفريقيا جَنُوب الصحراء الكبرى، والالتزام بتضمين الاستدامة في صميم عمليات الصندوق مع القطاع الخاص.