وقال مجلس الوزراء في بيان، الأحد، إن رئيس الحكومة المصرية، مصطفى مدبولي، اجتمع مع التحالف المصري الفرنسي الذي يضم مجموعة حسن علام القابضة ومجموعة مطارات باريس "ADP"، لاستعراض المقترح المقدم منه، بشأن للتعاون مع الحكومة في تشغيل وإدارة المطارات.

ورحب مدبولي، بالتعاون مع المجموعة الفرنسية في مجال إدارة وتشغيل المطارات، في ضوء ما توليه الحكومة حاليا من اهتمام بطرح المطارات للإدارة والتشغيل أمام القطاع الخاص، ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، بحسب البيان.

وأضاف رئيس الوزراء: "اتطلع إلى أن تكون مجموعة مطارات باريس واحدة من الشركات التي ستتنافس على عروض برنامج طروحات مختلف المطارات المصرية خلال الفترة المقبلة".

وتعد مجموعة مطارات باريس "ADP" واحدة من أبرز الشركات المشغلة للمطارات حول العالم، وقد استقبلت المجموعة نحو 336.5 مليون مسافر خلال عام 2023، بالمطارات التي تتولى إدارتها وتشغيلها حول العالم.

وخلال الاجتماع، قال خافيير هورستيل، نائب الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة مطارات باريس"، إن الشركة لديها شراكات بـ26 مطارا في 18 دولة حول العالم، كما أن الشركة كان لها وجود في مصر من خلال عملها كمشغل لعدد من المطارات خلال فترة الألفينيات.

وأضاف: "نعتزم العمل على تحديث المطارات بما يتماشى مع المعايير العالمية ويُسهم في تحسين جودة الخدمات المُقدمة للمسافرين ويحقق رضاءهم، وبما يدعم كذلك الخطوط الجوية ومُشغلي الشحن، وكذا المساعدة في زيادة إيرادات المطارات".

وقال وزير الطيران المدني، سامح الحفني، خلال الاجتماع: "مُنفتحون لصور الشراكة المختلفة مع المجموعة الفرنسية في مجال إدارة وتشغيل المطارات، لاسيما في ضوء الجهود المتسارعة التي تبذلها الحكومة للانتهاء من خطة طرح المطارات ضمن برنامج الطروحات الحكومية".

وردا على طلب التحالف المصري – الفرنسي بشأن عقد ورش عمل مع مسئولي وزارة الطيران المدني خلال الفترة المقبلة لمناقشة خطة طرح المطارات بصورة أكثر تفصيلًا، أكد الوزير أنه يُرحب بعقد هذه الورش في القريب العاجل، ما يُتيح للجانبين الاستماع بوضوح لرؤاهم فيما يتعلق بإمكانية أي شراكة محتملة، ومدى تقدم المشاورات الخاصة بخطة طروحات المطارات.

من جانبه ، قال حسن علام، الرئيس التنفيذي لمجموعة حسن علام القابضة إن تحالف "حسن علام -دي بي إيه " لديه رغبة في التعاون مع الحكومة في مجال المطارات، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات الحكومة بشأن رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات وتيسير حركة الوصول والسفر وكذا البضائع.