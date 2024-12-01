ونقلت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" عن الوزارة، أن الصادرات ارتفعت بنسبة 1.4 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 56.3 مليار دولار في الشهر الماضي.

وانخفضت الواردات بنسبة 2.4 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 50.7 مليار دولار، مما أدى إلى تسجيل فائض تجاري قدره 5.61 مليارات دولار.

وبذلك حققت كوريا فائضا تجاريا لمدة 18 شهرا متتاليا.