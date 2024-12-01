وأشارت المعلومات إلى أنّ "المحامين الذين يمثلون ماسك وشركته "اكس ايه آي" الناشئة المتخصصة بالذكاء الاصطناعي وعضو مجلس إدارة "أوبن ايه آي" السابق شيفون زيليس، رفعوا أمرا قضائيا أوليا ضد أوبن ايه آي الجمعة".

وأضافت "إنّ الأمر القضائي سيمنع أوبن ايه آي أيضا من مطالبة مستثمريها بالتوقف عن تمويل الشركات المنافسة لها مثل اكس ايه آي".

وتشكل هذه الخطوة القانونية فصلا جديدا في النزاع القضائي بين إيلون ماسك والرئيس التنفيذي لشركة "أوبن ايه آي" سام ألتمان.

وكان رئيس شركتي "سبيس إكس" و"تسلا" شارك في إطلاق "أوبن ايه آي" عام 2015 على أساس أنها غير ربحية. لكنه يقول إن سام ألتمان "تلاعب به وخدعه"، وقرر في النهاية التحالف مع شركة "مايكروسوفت".

وسبق لماسك أن أقام في مارس الماضي دعوى أولى على "أوبن ايه آي" ومؤسسيها سام ألتمان وغريغ بروكمان اللذين يتهمهما بالاحتيال والتآمر والإعلانات المضللة.

ثم سحب الدعوى قبل أن يعيد رفعها موسعا إياها "لتشمل ادعاءات بأن مايكروسوفت وأوبن ايه آي انتهكتا قوانين مكافحة الاحتكار عندما طلبت الشركة المبتكرة لتشات جي بي تي، من المستثمرين الموافقة على عدم الاستثمار في الشركات المنافسة، بينها شركة اكس ايه آي التي يملكها ماسك"، بحسب شبكة "سي ان بي سي".

وفي نهاية 2022، أحدثت "أوبن ايه آي" ضجة كبيرة مع إطلاق برنامجها "تشات جي بي تي" الذي يتيح إنشاء نصوص بناء على طلب بسيط بلغة يومية، قبل إطلاق أدوات إنشاء صور ومقاطع فيديو بناء أيضا على طلبات مكتوبة.

ومنذ انسحب من "أوبن ايه آي"، كان إيلون ماسك من أبرز الناقدين الذين حذّروا من المخاطر التي يمثلها الذكاء الاصطناعي على مستقبل البشرية.

وأطلق ماسك شركته "اكس ايه آي" المتخصصة بالذكاء الاصطناعي عام 2023.