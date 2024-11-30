وربح سهم شركة إنفيديا اثنين بالمئة، في حين ارتفع سهم شركة تسلا 3.7 بالمئة.

وخلال جلسة قصيرة يوم الجمعة، صعد ستاندرد اند بورز 500 بواقع 0.56 بالمئة إلى 6032.38 نقطة. وربح المؤشر ناسداك المجمع 0.83 بالمئة إلى 19218.17 نقطة، في حين زاد داو جونز الصناعي 0.42 بالمئة إلى 44910.65 نقطة.

وعلى أساس أسبوعي، ارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنحو 1.4 بالمئة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 1.3 بالمئة، كما قفز داو جونز الصناعي بنحو 2.4 بالمئة.

وذكرت وكالة بلومبرغ، أن مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الذي ارتفع للأسبوع الثاني على التوالي، وصل لمستويات قياسية جديدة، بعد أن سجل في نوفمبر أفضل أداء شهري له هذا العام.

وأشارت الوكالة إلى أن التكهنات بأن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب سيخفف من سياساته التجارية الأكثر تطرفاً إلى دفع الدولار لتكبد أكبر خسارة أسبوعية له في ثلاثة أشهر.

وأدى اختيار ترمب لمرشح منصب وزير الخزانة إلى إثارة التفاؤل بأن الرسوم الجمركية ستكون مدروسة، مما عزز أداء الأسهم والسندات الأميركية، وضعف من قوة الدولار، بحسب ما ذكرته بلومبرغ.