وأضاف البديوي إنه يأمل في إنجاز الاتفاقية في ديسمبر، أو في "المستقبل القريب".

ويأمل الجانبان أن تسهم اتفاقية التجارة الحرة في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية القائمة بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية الصين.

ووصف البديوي العلاقات بين دول مجلس التعاون والصين بأنها "ممتازة"، مشيرا إلى أن الجانبين ينسقان في القضايا المختلفة.

وقال إن اتفاقية التجارة الحرة سوف تفتح الأسواق لما يحقق مصلحة الجميع.

وكان قادة دول مجلس التعاون قد عقدوا قمة جمعتهم مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في الرياض عام 2022.