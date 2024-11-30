وأظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (Insee)، الجمعة، انخفاضًا بنسبة 0.4 بالمئة في استهلاك الأسر مقارنة بشهر سبتمبر الماضي.

وعزا المعهد التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض كبير في مشتريات السلع المصنعة بنسبة 1.3 بالمئة، مثل الإنفاق على الملابس الذي تراجع بنسبة 5.1 بالمئة، إضافة إلى تراجع استهلاك الطاقة بنسبة 1.2 بالمئة.

وكشفت البيانات أن الانخفاض في استهلاك السلع المصنعة شمل أيضًا تراجعًا في الإنفاق على السلع المعمرة بنسبة 0.6 بالمئة، بعد زيادة طفيفة بنسبة 0.8 بالمئة في سبتمبر.

وأرجع المعهد هذا الانخفاض إلى تراجع مشتريات الأجهزة الإلكترونية، مثل الحواسيب والهواتف إضافة إلى انخفاض شراء السيارات المستعملة.

وفيما يتعلق بالطاقة شهدت النفقات على الكهرباء والغاز في فرنسا تراجعًا ملحوظًا بلغ (-1.2 بالمئة) ما يعكس استمرار الاتجاه التنازلي بعد انخفاض طفيف في سبتمبر قدر بـ(-0.3 بالمئة).

وعلى الرغم من الانخفاض في مجالات عديدة فقد سجل استهلاك الأسر للمواد الغذائية انتعاشًا واضحًا بنسبة 1.2 بالمئة في أكتوبر، بعد تراجع بنسبة 1.4 بالمئة في سبتمبر، وجاء ذلك مدعومًا بزيادة شراء المنتجات الغذائية المصنعة في حين استمرت المشتريات من المنتجات الزراعية غير المصنعة في الانخفاض.

من ناحية أخرى، أكد المعهد الوطني للإحصاء في فرنسا أن الاقتصاد الفرنسي شهد نموًا بنسبة 0.4 بالمئة في الربع الثالث من العام مدفوعًا بالأثر الإيجابي للألعاب الأولمبية والبارالمبية التي جرت في باريس موضحا أن هذا النمو يُعد تسارعًا مقارنة بالربعين الأول والثاني اللذين سجلا نموًا بنسبة 0.2 بالمئة لكل منهما.