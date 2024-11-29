ويأتي التراجع بعد أن واجه عدد من مرافق إنتاج النفط والغاز في خليج المكسيك بالولايات المتحدة حالات إغلاق طويلة الأمد في سبتمبر، عند مرور الإعصارين "فرنسين" و"هيلين" بالمنطقة قبل وصولهما إلى اليابسة.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الجمعة، أن إنتاج النفط البحري في خليج المكسيك هبط بنسبة 12 بالمئة على أساس شهري في سبتمبر إلى 1.58 مليون برميل يوميا، وهو أدنى مستوياته منذ ثلاثة أعوام.

وارتفع الإنتاج بشكل طفيف في تكساس، أكبر ولاية أميركية منتجة للنفط، إلى 5.81 مليون برميل يوميا ليتجاوز المستوى المرتفع القياسي المسجل في الشهر السابق عند 5.8 مليون.

وتراجع إنتاج النفط في ولاية نيو مكسيكو بنسبة 0.2 بالمئة إلى 2.09 مليون برميل يوميا في سبتمبر.

وأظهرت بيانات الإدارة أن إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في البر الرئيسي للولايات المتحدة هبط لثاني شهر على التوالي إلى 114.9 مليار قدم مكعبة يوميا.

وفي أكبر الولايات المنتجة للغاز، ذكرت البيانات أن الإنتاج الشهري في تكساس تراجع 0.5 بالمئة إلى 35.83 مليار قدم مكعبة يوميا وهبط في بنسلفانيا 1.6 بالمئة إلى 19.71 مليار قدم مكعبة.