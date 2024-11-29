وجاء ارتفاع الروبل بعد محاولات من البنك المركزي الروسي، والحكومة، والرئيس فلاديمير بوتين لتهدئة اضطرابات سوق الصرف الأجنبي الناجمة عن أحدث جولة من العقوبات الأميركية.

تحركات الأسعار

بحلول الساعة 16:15 بتوقيت غرينتش، ارتفع الروبل بنسبة 1.9 بالمئة إلى 106.00 مقابل الدولار، بعد أن تعافى لفترة وجيزة إلى 104.50 خلال الجلسة.

ووصلت العملة الروسية لأضعف مستوياتها منذ مارس 2022، بعد نحو شهر كامل من اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وفرضت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي عقوبات على بنك غازبروم، وهو مقرض رئيسي يتعامل مع مدفوعات صادرات الطاقة الروسية إلى أوروبا وهو المورد الرئيسي للعملة الأجنبية للسوق المحلية.

ومنذ ذلك الحين، هوى الروبل نحو 15 بالمئة مقابل الدولار.

وقال وزير الاقتصاد، مكسيم ريشيتنيكوف: "نفترض أنه بمجرد أن يتراجع التوتر في السوق، سيعود سعر الصرف إلى قيمه الأساسية"، مشيرا إلى أن البنوك وتدفقات النقد الأجنبي بحاجة إلى التكيف مع العقوبات الجديدة.

كما حاول البنك المركزي وبوتين الحد من الضرر الواقع على العملة الروسية عبر إصدار تصريحات مطمئنة.