وسار المتظاهرون من اتجاهين لينضموا إلى مسيرة مركزية في قاعة في "باد هيرسفيلد" بولاية هيسن.

وتمتلك شركة "أمازون" مركزين لوجستيين في المدينة.

ورفع المتظاهرون لافتات وعلامات عليها شعارات مثل "حتى لو لم يعجب ذلك جيف بيزوس، رئيس شركة أمازون الأميركية، فنحن نريد إبرام الاتفاقية الجماعية".

وقالت سيلك زيمر، من نقابة "فيردي" لعمال قطاع الخدمات في المسيرة، إن الأمر يتعلق بـ "العمل الجيد والصحي"، والموظفون الذين لديهم مدخلات واتفاقية جماعية آمنة قانونا.

ووفقا لفيردي والمنظمة العالمية الشاملة لقطاع الخدمات ، "يوني غلوبال"، فإنه تم التخطيط لاتخاذ ستين إجراءً مختلفا في أكثر من 30 دولة في يوم الجمعة السوداء.

كما شاركت وفود من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والسويد وإيطاليا في المسيرة في "باد هيرسفيلد".

وقالت فيردي إن نحو 550 متظاهرا شاركوا في المسيرة المركزية في باد هيرسفيلد.

وقالت متحدثة باسم الشركة إن نحو 2000 موظف في أمازون في جميع أنحاء ألمانيا شاركوا في أعمال احتجاجية.

ومنذ أكثر من 10 سنوات ، تطالب نقابة فيردي الشركة الأميركية ، دون جدوى، بالاعتراف باتفاقيات المفاوضات الجماعية الألمانية لقطاع البيع بالتجزئة والطلبات البريدية وإبرام اتفاقية جماعية.

وبحسب "فيردي"، سبق وأن أبلغ موظفو أمازون عن تعرضهم لضغوط هائلة لتأدية عملهم، وتعرضهم لعبء العمل المتزايد بشكل مستمر، فضلا عن المراقبة في مكان العمل التي يقولون إنها تخلق مناخا من الخوف، خاصة في المراكز اللوجستية.