وجاء التراجع في أسعار الذهب خلال نوفمبر الجاري بعد موجة بيع كبيرة للمعدن الأصفر عقب فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأميركية.

تحركات الأسعار

صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة إلى 2652.58 دولارا للأونصة، وذلك بحلول الساعة 15:12 بتوقيت غرينتش، لكنه يتجه لانخفاض أسبوعي بأكثر من اثنين بالمئة بعد عمليات بيع مكثفة في وقت سابق من الأسبوع.

كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب، الجمعة، بنسبة 0.5 بالمئة إلى 2652.50 دولار.

وهبطت أسعار الذهب بأكثر من ثلاثة بالمئة حتى الآن في نوفمبر، في أسوأ أداء شهري منذ سبتمبر 2023 بعد ارتفاع الدولار في وقت سابق هذا الشهر عقب الانتخابات الأميركية.

وانخفض مؤشر الدولار لأدنى مستوى في أكثر من أسبوعين، لكنه لا يزال متجها لتسجيل زيادة اثنين بالمئة في الشهر ذاته.

وقال الجيش الإسرائيلي أمس الخميس إنه رصد وصول مشتبه بهم إلى عدة مناطق في جنوب لبنان، ووصف ذلك بأنه انتهاك لوقف إطلاق النار مع حزب الله.

كما شنت روسيا أمس الخميس هجوما كبيرا هو الثاني من نوعه على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا هذا الشهر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.2 بالمئة، لتصل إلى 30.63 دولارا للأونصة.

وصعد البلاتين بنسبة 1.3 بالمئة إلى 943.00 دولار.

وانخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 970.00 دولار، إلا أن المعادن الثلاثة تتجه لتسجيل انخفاضات شهرية.