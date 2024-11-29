وذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" نقلا عن الهيئة، أن الناتج الصناعي انخفض بنسبة 0.3 بالمئة في الشهر الماضي مسجلا انخفاضا للشهر الثاني على التوالي.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج الصناعي بنسبة 2.3 بالمئة في أكتوبر الماضي.

وانخفضت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للإنفاق الخاص، خلال أكتوبر بنسبة 0.4% عن الشهر السابق له، وسط علامات على ضعف النمو الاقتصادي.