وجاء الإعلان عن الصفقة في اليوم الأول من سباق جائزة قطر الكبرى الذي يقام على حلبة لوسيل الدولية في الدوحة، وهو السباق قبل الأخير لموسم بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات.

واحتل فيراري ومكلارين، الفريقان المنافسان على لقب الصانعين في بطولة العالم، المراكز الأربعة الأولى في حصة التجارب الحرة الوحيدة لجائزة قطر الكبرى اليوم التي تصدرها شارل لوكلير متفوقا على لاندو نوريس.

ويتقدم مكلارين، الذي نال لقب الصانعين آخر مرة عام 1998، على فيراري بفارق 24 نقطة قبل جولتين على نهاية الموسم.