تحركات الأسعار

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 45 سنتا أو بنسبة 0.6 بالمئة إلى 72.83 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:14 بتوقيت غرينتش، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 12 سنتا أو بنسبة 0.2 بالمئة مقارنة بسعر إغلاق يوم الأربعاء إلى 68.68 دولار. وكان أمس الخميس عطلة في الولايات المتحدة بمناسبة عيد الشكر.

وعلى أساس أسبوعي، هبطت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة بالمئة حتى الآن، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط 3.7 بالمئة.

ولم يتسبب الصراع في الشرق الأوسط في اضطراب إمدادات النفط، والتي من المتوقع أن تكون أكثر وفرة في 2025.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية فائضا في المعروض بما يربو على مليون برميل يوميا، أي ما يعادل أكثر من واحد بالمئة من الإنتاج العالمي.

وأرجأ تحالف أوبك+، الذي يضم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء من بينهم روسيا، اجتماعه المقبل بشأن سياسة الإنتاج إلى الخامس من ديسمبر بعدما كان من المقرر عقده في الأول من الشهر القادم.

ومن المتوقع أن يمدد الاجتماع تخفيضات إنتاج التحالف.

وقال محللون في مؤسسة "بي.إم.آي" في تقرير: "على الرغم من أننا نتوقع أن تختار مجموعة أوبك+ تمديد التخفيضات الحالية إلى العام الجديد، فلن يكون هذا كافيا لتبديد تأثير فائض الإنتاج كليا والذي نتوقعه للعام المقبل".

وأظهر استطلاع لرويترز شمل 41 محللا أن متوسط ​​سعر خام برنت قد يبلغ 74.53 دولار للبرميل في 2025، في تعديل بالخفض للشهر السابع على التوالي في استطلاعات رويترز.