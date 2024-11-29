وتقدم مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي 0.5 بالمئة مسجلا أفضل أداء يومي له على الإطلاق. وزاد سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.8 بالمئة.

في هذه الأثناء، تتجه طلبات، إحدى أكبر شركات توصيل الطعام في الشرق الأوسط، لجمع نحو ملياري دولار من أكبر طرح عام أولي في الإمارات هذا العام بعدما حددت شركتها الأم دليفري هيرو اليوم الجمعة سعر الطرح عند الحد الأعلى للنطاق المعلن.

وسجل مؤشر سوق دبي مكاسب 5.5 بالمئة في نوفمبر، وهو أفضل أداء شهري له هذا العام بعد مكاسب يوليو.

أما مؤشر أبوظبي فانخفض 0.3 بالمئة مواصلا تراجعه للجلسة الثالثة على التوالي.