وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 2659.49 دولار للأونصة بحلول الساعة 1201 بتوقيت غرينتش، لكنه يتجه لانخفاض أسبوعي بنحو اثنين بالمئة بعد عمليات بيع مكثفة في وقت سابق من الأسبوع.

كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.85 بالمئة إلى 2659.20 دولار.

وهبطت أسعار الذهب ثلاثة بالمئة حتى الآن في نوفمبر في أسوأ أداء شهري منذ سبتمبر 2023 وسط التوقعات بأن يؤدي احتمال فرض إدارة ترامب رسوما جمركية أعلى إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وانخفض مؤشر الدولار لأدنى مستوى منذ 12 نوفمبر، لكنه لا يزال متجها لتسجيل زيادة بنسبة اثنين بالمئة في الشهر ذاته.

وقال جيجار تريفيدي المحلل الكبير في ريلاينس للأوراق المالية إن الذهب شهد ارتفاعا كبيرا هذا العام، ويشهد انخفاضا حادا هذا الشهر بسبب جني أرباح كبيرة بعد فوز ترامب في الانتخابات وارتفاع الدولار عقب انتصاره، بحسب رويترز.

وقال أجاي كيديا مدير كيديا للسلع الأولية في مومباي "هدأت المخاوف بشأن الشرق الأوسط قليلا بسبب محادثات وقف إطلاق النار، لكن على العكس من ذلك لا تزال المخاوف بشأن روسيا وأوكرانيا مهيمنة على السوق".

وقال الجيش الإسرائيلي أمس الخميس إنه رصد وصول مشتبه بهم إلى عدة مناطق في جنوب لبنان، ووصف ذلك بأنه انتهاك لوقف إطلاق النار مع حزب الله.

كما شنت روسيا أمس الخميس هجوما كبيرا هو الثاني من نوعه على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا هذا الشهر، مما أدى إلى انقطاعات واسعة للتيار الكهربائي في أنحاء البلاد.

ومن المتوقع أن تقدم بيانات أميركية رئيسية من المقرر نشرها الأسبوع المقبل،بما في ذلك فرص العمل وتقرير عن التوظيف، مؤشرات حول توقعات خفض المركزي الأميركي لأسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 30.70 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 1.2 بالمئة إلى 942.25 دولار. وارتفع البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 987.37 دولار، إلا أن المعادن الثلاثة تتجه لتسجيل انخفاضات شهرية.