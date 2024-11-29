وكان جهاز الاستثمار العُماني قد أعلن أمس الخميس "إطلاق صندوق استثماري مشترك بقيمة 500 مليون دولار مع صندوق أوياك التركي الحكومي".

وقال سليمان سافاش إردم المدير العام لصندوق أوياك في بيان، الجمعة: "زيادة نسبة صادرات بلادنا من بين أولوياتنا".

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وسلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد عن الاتفاق في مؤتمر صحفي مشترك في أنقرة.

وقال إبراهيم العيسري مدير عام استثمارات الأسهم الخاصة في جهاز الاستثمار العُماني لوكالة رويترز "أول استثمار (للصندوق المشترك) سيكون ميناء الحاويات الجنوبي. الميناء الجديد الذي سيتم بناؤه في إسكندرون سيلبي احتياجات المنطقة بأكملها".