وانخفض المؤشر نيكي 0.4 بالمئة إلى 38208.03 نقطة عند الإغلاق. ونزل 0.2 بالمئة خلال الأسبوع ليواصل التراجع للأسبوع الثالث على التوالي.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2 بالمئة إلى 2680.71 نقطة عند الإغلاق.

ونزل الين إلى ما دون مستوى 150 أمام الدولار لأول مرة منذ أكثر من شهر مع تزايد الرهانات على أن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل.

ويتوقع المستثمرون بنسبة 60 بالمئة حاليا أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة في ديسمبر كانون الأول.

وضغط هذا على أسهم شركات التصدير، فانخفض سهم تويوتا موتور لصناعة السيارات 2.1 بالمئة وتراجع سهم سوني جروب للتكنولوجيا والترفيه 1.7 بالمئة.

وكانت نيسان موتور أكبر الخاسرين على المؤشر نيكي بنزول سهمها أربعة بالمئة، بحسب بيانات رويترز.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسهم البنوك وشركات التأمين بفضل احتمالات رفع أسعار الفائدة، مما دفع سهم شركة داي-إيتشي لايف هولدينجز إلى الصعود بنسبة 3.5 بالمئة وسهم بنك تشيبا إلى الارتفاع 4.2 بالمئة ليصبح من بين أكبر الرابحين على نيكي.

وانخفض المؤشر 2.2 بالمئة في نوفمبر حين سجل أسوأ أداء شهري له منذ أبريل في ظل صعوبات واجهت السوق بسبب حالة عدم اليقين الجيوسياسي والانتخابات الرئاسية الأميركية.

وانخفض سهم طوكيو إلكترون لمعدات تصنيع الرقائق 1.8 بالمئة، ونزل سهم مجموعة سوفت بنك المستثمرة في الشركات الناشئة بمجال الذكاء الاصطناعي بنسبة 1.2 بالمئة.

وتراجع سهم شركة كيكومان لصناعة صلصة الصويا 3.1 بالمئة.