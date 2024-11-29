وزاد معدلالتضخم المنسق، المعدل للمقارنة مع دول أخرى في منطقة اليورو، إلى 1.7 بالمئة في نوفمبر من 1.6 بالمئة في أكتوبر.

ويتسق هذا مع توقعات خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم لتضخم عند 1.7 بالمئة.

يذكر أن الاقتصاد الفرنسي نما 0.4 بالمئة في الربع الثالث من عام 2024، مدفوعا بالآثار الإيجابية لدورة الألعاب الأولمبية في باريس، في تأكيد للقراءة الأولية التي صدرت في أكتوبر.