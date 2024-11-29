وأشارت بيرجي، خلال حديثها في برنامج "بزنس مع لبنى"، إلى تعاون الاتحاد الأوروبي مع رئاسة الإمارات العربية المتحدة خلال مؤتمر المناخ "كوب 28" الذي عقد العام الماضي في دبي، وسلطت الضوء على المخرجات الاستثنائية للمؤتمر التي تعزز استثمارات الطاقة الخضراء وتخلق وظائف مستدامة.

وقالت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، التي تولت منصبها قبل عام، إن التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات يتزايد بشكل مستمر، وفي مجالات متنوعة، بما في ذلك معالجة التحديات الإقليمية والعالمية.

وأضافت أنها عملت منذ توليها منصبها على تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الإمارات والعمل بشكل مشترك على تعزيز الاستقرار الإقليمي والأمن في المنطقة.

وقالت إن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تعزيز التعاون مع الإمارات في مجالات مثل الأمن والتجارة والاستثمار والانتقال الأخضر والتحول الرقمي والتكنولوجيا والابتكار، مما يمهد الطريق للازدهار المستدام على الجانبين.

وفي هذا السياق أشارت بيرجي إلى أن العلاقات التجارية بين الإمارات والاتحاد الأوروبي تشهد نموا متزايدا، كذلك الحال مع دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرة إلى أنه في ظل هذا التعاون التجاري المتنامي، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إحياء المفاوضات الخاصة بالتوصل إلى اتفاق تجارة حرة مع مجلس التعاون الخليجي، وكذلك اتفاقيات تجارية ثنائية مع دول المنطقة.

وأشارت كذلك إلى المساعي للتوصل إلى اتفاقية تعاون استراتيجي مع دولة الإمارات والتي من شأنها أن تكمل تعاون الاتحاد الأوروبي مع مجلس التعاون الخليجي، على أن يتم دمج العلاقات التجارية ضمن هذه الاتفاقية والعمل على تعزيزها في الفترة المقبلة.

وبحسب بيانات الاتحاد الأوروبي، فإن دولة الإمارات تعد أول وجهة للصادرات والاستثمار للاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يساهم حوالي 200 ألف من المقيمين الأوروبيين في النشاط الاقتصادي والتنوع الثقافي في الدولة، كما أن هناك حضور كبير للشركات الأوروبية العاملة في الإمارات ضمن قطاعات رئيسية، بما فيها التمويل والطاقة والتكنولوجيا.

وخلال المقابلة، قالت بيرجي إن دولة الإمارات لديها دور رائد في تطوير قطاع الذكاء الاصطناعي، وأن الاتحاد الأوروبي يمكنه المساعدة في هذا الأمر عن طريق التعاون والنقاش فيما يتعلق بإدارة مخاطر استخدام هذه التقنية الجديدة، حيث يعتمد الاتحاد الأوروبي نهجا متحفظا على استخدامات الذكاء الاصطناعي.